Элджей на грани банкротства: миллионы превратились в копейки

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Прибыль Элджея упала в восемь раз за два года

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Шоу-бизнес

Прибыль Элджея, российского рэпера, за последние два года сократилась почти в восемь раз. В 2021 году его компания ООО "Сайонара бойз" заработала около 2,8 млн рублей, однако из-за периодических отъездов артиста за границу и падения гонораров, в 2022 году доход составил лишь 161 тысячу рублей.

Прибыль Элджея упала в восемь раз за два года
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В прошлом году прибыль немного выросла до 380 тысяч рублей. После скандала с голой вечеринкой бывшей жены, Элджей вышел из лейбла Анны Асти, чтобы сохранить возможность выступать в России. Сейчас он пытается восстановить концертную деятельность в РФ, несмотря на трудности и протесты родителей против его выступлений из-за содержания песен. Представители Элджея обещали пересмотреть репертуар и убрать нецензурные выражения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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