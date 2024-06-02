Элджей на грани банкротства: миллионы превратились в копейки

Прибыль Элджея, российского рэпера, за последние два года сократилась почти в восемь раз. В 2021 году его компания ООО "Сайонара бойз" заработала около 2,8 млн рублей, однако из-за периодических отъездов артиста за границу и падения гонораров, в 2022 году доход составил лишь 161 тысячу рублей.
В прошлом году прибыль немного выросла до 380 тысяч рублей. После скандала с голой вечеринкой бывшей жены, Элджей вышел из лейбла Анны Асти, чтобы сохранить возможность выступать в России. Сейчас он пытается восстановить концертную деятельность в РФ, несмотря на трудности и протесты родителей против его выступлений из-за содержания песен. Представители Элджея обещали пересмотреть репертуар и убрать нецензурные выражения.
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