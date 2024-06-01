Внучка Аллы Пугачёвой ворвалась в шоу-бизнес: конкурент Орбакайте

Алина Галкина, крестная дочь Аллы Пугачевой, выпустила свою первую песню под названием "Неправда", привлекшую внимание поклонников. Вдохновленная успехом своей знаменитой родственницы, Алина с энтузиазмом начинает свою карьеру в шоу-бизнесе.
Она выразила благодарность за поддержку своих подписчиков и уверена в успехе, несмотря на предстоящие трудности. Как и Кристина Орбакайте, которая начала свою карьеру в юном возрасте, Алина стремится к признанию и уважению в мире музыки.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос".
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.