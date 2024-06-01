Внучка Аллы Пугачёвой ворвалась в шоу-бизнес: конкурент Орбакайте

Крестная дочь Аллы Пугачёвой Алина Галкина выпустила свой первый сингл

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алина Галкина, крестная дочь Аллы Пугачевой, выпустила свою первую песню под названием "Неправда", привлекшую внимание поклонников. Вдохновленная успехом своей знаменитой родственницы, Алина с энтузиазмом начинает свою карьеру в шоу-бизнесе.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Она выразила благодарность за поддержку своих подписчиков и уверена в успехе, несмотря на предстоящие трудности. Как и Кристина Орбакайте, которая начала свою карьеру в юном возрасте, Алина стремится к признанию и уважению в мире музыки.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос".