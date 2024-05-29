Алексей Воробьев показал флаг недружественной страны у себя в доме

Алексей Воробьев показал американский флаг в своем доме в США

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Воробьев опубликовал видео в Instagram*, на котором он играет со своим корги Моцартом в своем доме в США. На видео можно заметить американский флаг, висящий на стене, что вызвало обсуждения, учитывая его участие в российских телевизионных проектах.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Воробьев живет в Лос-Анджелесе, где работает над сериалом. В декабре он принял участие в шоу "Дуэты" на телеканале "Россия 1".

Ранее сообщалось, что Полина Максимова и Алексей Воробьев вновь вызывали сплетни после появления на премьере нового фильма.

* — запрещенная социальная сеть в России.