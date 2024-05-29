Алексей Воробьев показал флаг недружественной страны у себя в доме

Алексей Воробьев опубликовал видео в Instagram*, на котором он играет со своим корги Моцартом в своем доме в США. На видео можно заметить американский флаг, висящий на стене, что вызвало обсуждения, учитывая его участие в российских телевизионных проектах.
Воробьев живет в Лос-Анджелесе, где работает над сериалом. В декабре он принял участие в шоу "Дуэты" на телеканале "Россия 1".
Ранее сообщалось, что Полина Максимова и Алексей Воробьев вновь вызывали сплетни после появления на премьере нового фильма.
* — запрещенная социальная сеть в России.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?