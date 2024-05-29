Алексей Воробьев показал флаг недружественной страны у себя в доме

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Алексей Воробьев показал американский флаг в своем доме в США

0:40
Шоу-бизнес

Алексей Воробьев опубликовал видео в Instagram*, на котором он играет со своим корги Моцартом в своем доме в США. На видео можно заметить американский флаг, висящий на стене, что вызвало обсуждения, учитывая его участие в российских телевизионных проектах.

Алексей Воробьев показал американский флаг в своем доме в США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Воробьев живет в Лос-Анджелесе, где работает над сериалом. В декабре он принял участие в шоу "Дуэты" на телеканале "Россия 1".

Ранее сообщалось, что Полина Максимова и Алексей Воробьев вновь вызывали сплетни после появления на премьере нового фильма.

* — запрещенная социальная сеть в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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