Решившую стать певицей блогера Лерчек раскритиковали за плохое пение: "Нам Бузовой хватает"

Валерию Чекалину, известную, как блогер Лерчек, захейтили за плохой вокал.
После развода с мужем блогер Лерчек решила пойти по стопам Ольги Бузова. Она опубликовала в "Инстаграме"* уроки вокального мастерства, однако такой контент не зашёл её подписчикам.
Интернет-пользователи вынесли блогеру беспощадный вердикт. Они заявили, что Лерчек не умеет петь. Фолловеры были жестоки в своей оценке пения звезды Интернета.
"С этим вокалом в туалете только: "Занято!" кричать";
"Кровь из ушей";
"Лучше не надо, нам Бузовой хватает", — писали подписчики.
Валерия Чекалина же настроена решительно. Она заявила, что не намерена сдаваться ни при каких условиях.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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