Решившую стать певицей блогера Лерчек раскритиковали за плохое пение: "Нам Бузовой хватает"

Блогер Лерчкек нарвалась на хейт за плохое пение: "Кровь из ушей"

Валерию Чекалину, известную, как блогер Лерчек, захейтили за плохой вокал.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under Public domain

После развода с мужем блогер Лерчек решила пойти по стопам Ольги Бузова. Она опубликовала в "Инстаграме"* уроки вокального мастерства, однако такой контент не зашёл её подписчикам.

Интернет-пользователи вынесли блогеру беспощадный вердикт. Они заявили, что Лерчек не умеет петь. Фолловеры были жестоки в своей оценке пения звезды Интернета.

"С этим вокалом в туалете только: "Занято!" кричать"; "Кровь из ушей"; "Лучше не надо, нам Бузовой хватает", — писали подписчики.

Валерия Чекалина же настроена решительно. Она заявила, что не намерена сдаваться ни при каких условиях.

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