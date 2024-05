Сестра Фриске в коротком топике похвасталась результатами пластики

Сестра Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске продемонстрировала свой живот после пластики. Она предстала в коротком топе, сфотографировавшись в зеркало.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain