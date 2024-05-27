Сестра Фриске в коротком топике похвасталась результатами пластики

Сестра Жанны Фриске Наталья снялась в коротком топе после пластики

Сестра Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске продемонстрировала свой живот после пластики. Она предстала в коротком топе, сфотографировавшись в зеркало.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

Певица сделала подтяжку груди, абдоминопластику, ушивание диастаза и липофилинг незадолго до своего 38-летия. Она отметила, что мечтала о преображении, поэтому решила сделать себе такой подарок.

Наталья Фриске не скрывала, что на протяжении 12 лет пыталась стать матерью — ей пришлось пережить три замерзших беременности и неудачное ЭКО. Впоследствии она рассталась с супругом, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

После развода блогерша вновь прибегла к ЭКО и смогла родить здорового ребёнка — сейчас она воспитывает дочь Луну.

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