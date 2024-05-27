"Я до сих пор слышу ее смех": стало известно, что связывало Екатерину Стриженову и скончавшуюся Любовь Полищук

Телеведущая Стриженова вспомнила о посиделках вместе с актрисой Любовью Полищук

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о тёплой дружбе с актрисой Любовью Полищук, которой 21 мая могло бы исполниться 75 лет.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Екатерины Стриженовой в Инстаграм is licensed under public domain

Стриженова отмечает, что ей сложно представить подругу в таком возрасте — скорее всего, она бы никак не изменилась. Телеведущая называет актрису, скончавшуюся в 57 лет, очень доброй, весёлой и темпераментной.

"Мы вместе сидели на диетах и старались держать себя в ежовых рукавицах, хотя и за дружескими беседами часто срывались. От голода спасали семечки, которые она обожала. И каждые посиделки заканчивались песней. Я до сих пор слышу ее смех, очень-очень заразительный…", — отметила артистка.

Любовь Полищук скончалась в результате саркомы позвоночника. У нее остались двое детей — сын Алексей от Валерия Макарова и дочь Мариэтта от Сергея Цигаля.

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