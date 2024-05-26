Юрий Лоза о музыкальных амбициях фигуристов: зачем им петь?

Юрий Лоза раскритиковал фигуристов за запись музыкальных треков

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал новости о том, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева готовится записать свой первый трек, следуя за другими фигуристами, такими как Дмитрий Алиев, Александр Галлямов, Александра Трусова и Алина Загитова.

Фото: инстаграм аккаунт Камилы Валиевой

В интервью для издания "Спорт-Экспресс" Лоза заявил: "Зачем? Зачем мне слушать, как они поют? Сейчас все поют". Он отметил, что если даже телеведущая Клава Кока пела, то почему бы фигуристам не попробовать себя в музыке.

Музыкант выразил мнение, что с помощью студии можно сделать песню достаточно правильной и гладкой для пения. Отвечая на вопрос о возможном успехе Валиевой в музыкальной индустрии, Лоза сказал, что успех зависит от грамотной раскрутки, приведя пример с Клавой Кокой, которая стала медиазвездой, не имея заметных предпосылок.