Владимир Познер и Иван Ургант пытаются подзаработать в Европе

Владимир Познер и Иван Ургант отправляются в тур по Европе

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владимир Познер и Иван Ургант объединились для нового проекта под названием "Путешествия Познера и Урганта".

Фото: инстаграм аккаунт Ивана Урганта

Они отправятся в тур по Европе, где представят шоу, сочетающее в себе интеллектуальный стенд-ап и познавательные беседы. Основные темы для дискуссии — "Я видел тех, кто видел Ленина", "Секс или саксенда ?", "Есть ли смерть после жизни ?".

Концерты пройдут в Амстердаме, Берлине, Франкфурте-на-Майне и Цюрихе, а согласно анонсу, в Швейцарии и Нидерландах билеты скоро закончатся.

Ранее сообщалось, что Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму с Иваном Ургантом.