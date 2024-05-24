Певица Клава Кока высказалась о расставании с бойфрендом: "Я нашла себе побогаче мужчину"

Певица Клава Кока прокомментировала слухи о том, что у неё закончился роман с блогером Александром Повереным.
Исполнительница хита "Покинула чат" призналась, что уже собиралась раскрыть все карты об отношениях с возлюбленным, однако её остановили комментарии интернет-пользователей в социальных сетях.
Особенно заинтересовали поклонников певицы тема её новой песни под названием "Нет парня — нет проблем".
Клава Кока перечислила все версии, которая она вычитала из соцсетей.
"Версия один: закончился контракт. Версия два: я нашла себе побогаче мужчину. Версия три: я переписала все свое имущество и он как бы от меня отстал. Версия четыре: я вернулась к бывшему", — высказалась звезда.
Артистка объяснила, что ни одно из предположений не оказалось верным.
Ранее сообщалось, что возлюбленный Клавы Коки не готов дать обещание жениться на певице.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.