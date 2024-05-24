Певица Клава Кока высказалась о расставании с бойфрендом: "Я нашла себе побогаче мужчину"

Клава Кока подогрела слухи о разрыве с женихом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока прокомментировала слухи о том, что у неё закончился роман с блогером Александром Повереным.

Фото: https://vk.com/klavacoca by ВК-аккаунт Клавы Коки is licensed under public doman

Исполнительница хита "Покинула чат" призналась, что уже собиралась раскрыть все карты об отношениях с возлюбленным, однако её остановили комментарии интернет-пользователей в социальных сетях.

Особенно заинтересовали поклонников певицы тема её новой песни под названием "Нет парня — нет проблем".

Клава Кока перечислила все версии, которая она вычитала из соцсетей.

"Версия один: закончился контракт. Версия два: я нашла себе побогаче мужчину. Версия три: я переписала все свое имущество и он как бы от меня отстал. Версия четыре: я вернулась к бывшему", — высказалась звезда.

Артистка объяснила, что ни одно из предположений не оказалось верным.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Клавы Коки не готов дать обещание жениться на певице.