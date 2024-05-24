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Жена Евгения Петросяна осталась в восторге от фильма про маньяка: "Браво"

Татьяна Брухунова расхвалила сериал "Тень Чекатило"

0:48
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порекомендовала к просмотру сериал не для слабонервных о маньяке.

Татьяна Брухунова расхвалила сериал "Тень Чекатило"
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Брухунова досмотрела последнюю серию сериала "Тень Чикатило" про ангарского маньяка и осталась в восторге от фильма.

Она похвалила актёрскую игру Фёдора Лаврова за то, что у него получился "детализированный персонаж".

"Браво. Никто на сей день в России лучше Сарика Андреасяна и его команды фильмы про маньяков не снимает. Умение погрузить зрителя максимально в материал и историю, крутейший каст", — поделилась Татьяна своим мнением в "Инстаграме"*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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