Лариса Гузеева необычным образом поздравила себя с днём рождения

Телеведущая Лариса Гузеева возблагодарила свою маму за то, что она произвела её на свет.
Ведущая шоу "Давай поженимся" разместила в "Инстаграме"* селфи у зеркала со своим кудрявым пёсиком по имени Жужа породы мальтипу.
"Слава Богу, что я родилась. Мамочка, спасибо", — написала телесваха в своём микроблоге.
23 мая звезде фильма "Жестокий романс" исполнилось 65 лет.
Подписчики осыпали Гузееву комплиментами.
"С днём рождения, красивая, яркая, мудрая и неповторимая. Будьте счастливы!";
"Великая и волшебная женщина";
"Умница, красавица, всех благ", — писали фолловеры под постом звезды.
Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой креативно поздравила мать с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.