Лариса Гузеева необычным образом поздравила себя с днём рождения

Лариса Гузеева поздравила сама себя с 65-летием

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева возблагодарила свою маму за то, что она произвела её на свет.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" разместила в "Инстаграме"* селфи у зеркала со своим кудрявым пёсиком по имени Жужа породы мальтипу.

"Слава Богу, что я родилась. Мамочка, спасибо", — написала телесваха в своём микроблоге.

23 мая звезде фильма "Жестокий романс" исполнилось 65 лет.

Подписчики осыпали Гузееву комплиментами.

"С днём рождения, красивая, яркая, мудрая и неповторимая. Будьте счастливы!"; "Великая и волшебная женщина"; "Умница, красавица, всех благ", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой креативно поздравила мать с днём рождения.

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