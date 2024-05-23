Тайны Канна: обман на красной дорожке с Викторией Боней

Виктория Боня не пропускает ни один Каннский кинофестиваль и собирается снова прогуляться по красной дорожке, что, как утверждает Марьям Тилляева, может принести ей неплохой заработок. Экс-супруга Амирана Сардарова высказала свои мысли о том, как происходит обман на этом международном кинособытии.
Марьям рассказала о том, что аккредитация на фестиваль доступна многим, но для этого требуется присутствие на мероприятии с кинофирмой. Она также упомянула случаи перепродажи билетов на красную дорожку за высокие суммы. Тилляева привела пример подруги, которая заплатила пять тысяч долларов за билет, но так и не смогла посетить показ фильма из-за проблем с кодом билета.
Тилляева также упомянула Викторию Боню, обвинив ее в том, что она успешно зарабатывает на недобросовестных покупателях.
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