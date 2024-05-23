Тайны Канна: обман на красной дорожке с Викторией Боней

Марьям Тилляева обвинила Викторию Боню в мошенничестве

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня не пропускает ни один Каннский кинофестиваль и собирается снова прогуляться по красной дорожке, что, как утверждает Марьям Тилляева, может принести ей неплохой заработок. Экс-супруга Амирана Сардарова высказала свои мысли о том, как происходит обман на этом международном кинособытии.

Фото: openverse.org by Gilzetbase is licensed under CC BY-SA 4.0.

Марьям рассказала о том, что аккредитация на фестиваль доступна многим, но для этого требуется присутствие на мероприятии с кинофирмой. Она также упомянула случаи перепродажи билетов на красную дорожку за высокие суммы. Тилляева привела пример подруги, которая заплатила пять тысяч долларов за билет, но так и не смогла посетить показ фильма из-за проблем с кодом билета.

Тилляева также упомянула Викторию Боню, обвинив ее в том, что она успешно зарабатывает на недобросовестных покупателях.