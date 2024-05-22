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Киселев осудил Собчак за высказывания об его сыне ЮрКиссе

Киселев раскритиковал Собчак из-за своего сына

0:55
Шоу-бизнес

Акционер "Русской медиагруппы" и основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев порекомендовал блогеру Ксении Собчак не вести себя как школьница в своих высказываниях о его сыне Юрии. Он также призвал её продемонстрировать своё отношение к Родине. Киселев отметил, что Собчак, понимая, что не соответствует его сыну Юрию (ранее известному как певец ЮрКисс) по антропологическим критериям, пытается привлечь внимание, как школьница, "бьющая портфелем".

Киселев раскритиковал Собчак из-за своего сына
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

В 2021 году Собчак высмеяла награждение ЮрКисса медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и предложила свои кандидатуры на награды, удивляясь, как малоизвестные деятели культуры получают такие награды. Среди предложенных ею кандидатов были Виктория Боня и Ольга Бузова.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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