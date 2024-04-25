"Испугался": стало известно, кто еще из отечественных звезд эстрады мог выступить на концерте в Чернобыле вместе с Пугачевой

Левшин рассказал, что Николаев не захотел ехать в Чернобыль вместе с Пугачевой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший гитарист исполнительницы Аллы Пугачевой Александр Левшин в беседе с NEWS. RU заявил, что музыкант Игорь Николаев специально взял больничный, чтобы не ехать в Чернобыль через несколько месяцев после атомной аварии.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

По его словам, Николаев оказался единственным, кто не поехал в опасную зону из всего большого коллектива певицы "Рецитал".

"Мы туда поехали всем коллективом, только один человек у нас взял [больничный] бюллетень. Видимо, испугался. Это был Игорь Николаев. Мы на эту тему долго говорили, — сказал Левшин.

В 1986 году Игорь Николаев работал в коллективе Аллы Пугачевой клавишником.

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