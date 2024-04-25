Маликов показал, как сейчас выглядит 61-летний солист легендарной группы Modern Talking

Российский певец Дмитрий Маликов в своем блоге поделился фотографией с немецким коллегой Томасом Андерсом из группы Modern Talking.
Оказалось, что российский исполнитель повстречал немецкого певца во время концерта в Казахстане. Под публикацией снимка Маликов нашел повод для шутки.
"Я вырос на его песнях. А он на моих", — с юмором он написал про возраст.
Поклонники при этом уверены, что оба артиста для своего возраста выглядят отлично — они подчеркнули, что возраст не берет исполнителей.
Ранее Сергей Писаренко оценил возможный уход Александра Маслякова из КВН.
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