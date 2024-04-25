Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алика Смехова похвасталась фигурой после похудения
Левшин рассказал, что Николаев не захотел ехать в Чернобыль вместе с Пугачевой
Какую защиту выбрать для чемодана
A&A: в 2 тыс. световых лет от Земли открыта черная дыра массой в 33 Солнца
Использование цветной туши: советы для создания стильного образа без ошибок
Герман Стерлигов наказал жену и детей, лишив их наследства
Комик Писаренко уверен, что никто не сможет заменить Маслякова в КВН
В Минске владелец автобизнеса подделал документы для страховой по просьбе друга
Пажитник: в чём польза средиземноморской приправы
Маликов показал, как сейчас выглядит 61-летний солист легендарной группы Modern Talking

Дмитрий Маликов сфотографировался с Томасом Андерсом и пошутил про возраст

0:43
Шоу-бизнес

Российский певец Дмитрий Маликов в своем блоге поделился фотографией с немецким коллегой Томасом Андерсом из группы Modern Talking.

Дмитрий Маликов сфотографировался с Томасом Андерсом и пошутил про возраст
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дмитрия Маликова в Инстаграм is licensed under public domain

Оказалось, что российский исполнитель повстречал немецкого певца во время концерта в Казахстане. Под публикацией снимка Маликов нашел повод для шутки.

"Я вырос на его песнях. А он на моих", — с юмором он написал про возраст.

Поклонники при этом уверены, что оба артиста для своего возраста выглядят отлично — они подчеркнули, что возраст не берет исполнителей.

Ранее Сергей Писаренко оценил возможный уход Александра Маслякова из КВН.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Стоит ли сажать рябинник рябинолистный
Сарик Андреасян создаст художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове
Названы пять кроссоверов, которые можно купить за 500 тысяч рублей
Вяльбе не согласилась с Губерниевым насчёт того, что Россия — неспортивная страна
Эксперты рассказали, как помочь найтись потерявшемуся питомцу
Составлен топ лучших валют для инвестирования
Китаянка стала одержима парнем из-з-за психического заболевания
Петербургские силовики провели обыск в квартире журналистки "Фонтанки"
Пять шагов к совершенной коже: руководство от врача-косметолога Хайидмурадова
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников