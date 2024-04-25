Звезда КВН высказался о будущем шоу без Александра Маслякова

Юморист, участник команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко в беседе с NEWS.RU напомнил, что целые поколения были воспитаны на голосе Александра Маслякова, ведущего КВН.
Актер уверен, что людям и участникам юмористических команд будет тяжело перенастроиться на другого ведущего, так как сам КВН ассоциируется с голосом Маслякова.
Даже когда на место Маслякова-старшего рассматривали его сына, было тяжело представить нового ведущего.
"Ну вот настолько сильно Масляков старший вошел в подсознание, вот такой он магический для зрителей. Очень слежу за судьбой КВН, для меня важно, кто будет новым ведущим", — заключил он.
Ранее Максим Галкин* (признан иноагентом) вновь обратился в суд с требованием убрать его из реестра иноагентов.
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