Елена Блиновская пообещала выплатить все долги перед налоговой после продажи имущества

Елена Блиновская обратилась к суду со словами раскаяния

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская попыталась убедить суд изменить меру пресечения.

Фото: https://www.instagram.com/elena_blinovskaya by Инстаграм Елены Блиновской is licensed under public domain

Суд продлил арест Елены Блиновской до 26 июля. На новом заседании "королева марафонов" полностью признала свою вину и заявила о готовности полностью погасить задолженность. Долги Блиновской перед Налоговой составили более миллиарда рублей.

Блогер объяснила, что выручит нужную сумму, распродав имеющееся у неё имущество.

"Логичный вопрос: почему я не сделала этого раньше. У меня и близких не было такой суммы. Сейчас наше имущество выставлено на продажу", — сказала Блиновская.

Ранее супруг Елены Блиновской пожаловался главе СК РФ на то, что его выгоняют с СВО.