Елена Блиновская пообещала выплатить все долги перед налоговой после продажи имущества

Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская попыталась убедить суд изменить меру пресечения.
Суд продлил арест Елены Блиновской до 26 июля. На новом заседании "королева марафонов" полностью признала свою вину и заявила о готовности полностью погасить задолженность. Долги Блиновской перед Налоговой составили более миллиарда рублей.
Блогер объяснила, что выручит нужную сумму, распродав имеющееся у неё имущество.
"Логичный вопрос: почему я не сделала этого раньше. У меня и близких не было такой суммы. Сейчас наше имущество выставлено на продажу", — сказала Блиновская.
Ранее супруг Елены Блиновской пожаловался главе СК РФ на то, что его выгоняют с СВО.
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