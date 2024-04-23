Муж Елены Блиновской записал видеообращение к главе СК Бастрыкину с просьбой

Муж Елены Блиновской пожаловался главе СК РФ на то, что его выгоняют с СВО

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг автора "Марафона желаний" Елены Блиновской Алексей Блиновский попросил главу Следственного комитете России Александра Бастрыкина помочь ему остатся в зоне СВО.

Фото: https://www.instagram.com/elena_blinovskaya by Инстаграм Елены Блиновской is licensed under public domain

Одетый в камуфляж Алексей Блиновский, стоя лицом к камере, напомнил Александру Бастрыкину его обещание при посещении госпиталя в Санкт Петербурге. По словам мужа коуча, Бастрыкин предлагал содействие СК РФ участникам СВО в любых вопросах.

"Прошу приостановть действия, направленные на расторжение моего контракта, которые являются незаконными", — заявил Блиновский.

Он отметил, что сейчас все должны объединиться и приложить все усилия на борьбу с внешним врагом.

"Не могу раскрывать свои обязанности, поскольку это является военной тайной", — объяснил супруг Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что муж Блиновской отправился добровольцем на СВО.