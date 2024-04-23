Дважды разведённый рэпер Гуф заявил, что больше никогда не женится: "Никогда не говори никогда"

Наученный горьким опытом рэпер Гуф заявил, что больше никогда не вступит в брак.
Музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, признался, что ему попадались женщины с непростым характером. Гуф пошутил, что его бывшие жёны словно соревнуются друг с другом.
Он заявил, что зарекается больше предлагать кому-либо руку и сердце.
"Никогда не говори никогда. Но я очень постараюсь больше никогда не жениться. Аминь", — поделился своими мыслями с полконниками Гуф.
Алексей Долматов был женат дважды. Его браки заканчивались разводом. Гуф женился на Айзе в 2008 году. В 2010-м у пары родился сын Сэм. в 2021 году музыкант женился на модели Юлия Королёвой. У них родилась дочка. Этот союз закончился громким скандальным расставанием.
Ранее сообщалось, что жена рэпера Гуфа передумала лишать его родительских прав.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.