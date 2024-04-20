Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о пугающем взрослении своих детей: просят денег

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что в сравнении с новорождённым сыном его старшие дети показались ему огромными.
Жуков, который недавно стал отцом новорождённого малыша, признался, что старшие дети в одночасье в его глазах стали очень взрослыми.
"Кто же вас так увеличил за эти несколько дней, пока мы с мамой встречали нового члена семьи? — думал я каждый раз", — поделился своими мыслями с подписчиками певец в социальных сетях.
Музыкант пошутил, что в его представлении наследники должны уже ходить не в школу, а на работу.
"А если просят денег или помочь с математикой, то вообще ERROR 404", — написал артист в Инстаграм*.
Жуков отметил, что готов прощать своим наследникам прогулы школы, враньё, капризы и влюблённости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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