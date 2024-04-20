Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о пугающем взрослении своих детей: просят денег

Сергей Жуков признался, что его пугают собственные взрослые дети

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что в сравнении с новорождённым сыном его старшие дети показались ему огромными.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public domain

Жуков, который недавно стал отцом новорождённого малыша, признался, что старшие дети в одночасье в его глазах стали очень взрослыми.

"Кто же вас так увеличил за эти несколько дней, пока мы с мамой встречали нового члена семьи? — думал я каждый раз", — поделился своими мыслями с подписчиками певец в социальных сетях.

Музыкант пошутил, что в его представлении наследники должны уже ходить не в школу, а на работу.

"А если просят денег или помочь с математикой, то вообще ERROR 404", — написал артист в Инстаграм*.

Жуков отметил, что готов прощать своим наследникам прогулы школы, враньё, капризы и влюблённости.

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