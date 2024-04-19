Певица Татьяна Овсиенко объяснила свой странный вид на фоне слухов об алкоголизме: "Ерунда!

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, почему так сильно изменилась внешне.
57-летняя Татьяна Овсиенко оправдалась за странный внешний вид. На снимках артистку с трудом узнали поклонники. Звезда 90-х выглядит настолько плачевно, что появились слухи о проблемах певицы со спиртными напитками.
Овсиенко заверила, что с ней всё в порядке. Она объяснила, что у неё нет проблем с алкоголем.
"Ерунда! У меня проблемы с позвоночником, это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года", — сказала артистка в ТВ-шоу "Хватит слухов!".
Татьяна призналась, что не может выступать часто с концертами, так как ей тяжело быть в разъездах.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.