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Певица Татьяна Овсиенко объяснила свой странный вид на фоне слухов об алкоголизме: "Ерунда!

Певица Татьяна Овсиенко оправдалась за свой устрашающий вид

0:49
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, почему так сильно изменилась внешне.

Певица Татьяна Овсиенко оправдалась за свой устрашающий вид
Фото: https://vk.com/club158492375 by ВК-аккаунт Татьяны Овсиенко is licensed under public domain

57-летняя Татьяна Овсиенко оправдалась за странный внешний вид. На снимках артистку с трудом узнали поклонники. Звезда 90-х выглядит настолько плачевно, что появились слухи о проблемах певицы со спиртными напитками.

Овсиенко заверила, что с ней всё в порядке. Она объяснила, что у неё нет проблем с алкоголем.

"Ерунда! У меня проблемы с позвоночником, это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года", — сказала артистка в ТВ-шоу "Хватит слухов!".

Татьяна призналась, что не может выступать часто с концертами, так как ей тяжело быть в разъездах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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