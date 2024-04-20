Иноагенты Noize MC* и Юрий Дудь* оштрафованы на 300 тысяч рублей за вранье

Noize MC* и Юрий Дудь* будут оштрафованы на 300 тысяч рублей за ложные заявления

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Иван Алексеев*, известный как Noize MC*, и журналист Юрий Дудь** будут оштрафованы на 300 тысяч рублей после судебного решения.

Фото: инстаграмм аккаунт Юрия Дудя

Организатор концертов Артем Миронов доказал в суде, что Noize MC* лжет о их совместной работе в интервью Юрию Дудю**. Видеозапись, опубликованная Дудем**, обязана будет быть удалена с YouTube, а также опровергнута.

Хотя денежная компенсация истцу была отказана, суд обязал иноагентов заплатить по 150 тысяч рублей в качестве штрафа.

* — признан иностранным агентом.

** — признан иностранным агентом.