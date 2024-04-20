Иноагенты Noize MC* и Юрий Дудь* оштрафованы на 300 тысяч рублей за вранье

Рэпер Иван Алексеев*, известный как Noize MC*, и журналист Юрий Дудь** будут оштрафованы на 300 тысяч рублей после судебного решения.
Организатор концертов Артем Миронов доказал в суде, что Noize MC* лжет о их совместной работе в интервью Юрию Дудю**. Видеозапись, опубликованная Дудем**, обязана будет быть удалена с YouTube, а также опровергнута.
Хотя денежная компенсация истцу была отказана, суд обязал иноагентов заплатить по 150 тысяч рублей в качестве штрафа.
* — признан иностранным агентом.
** — признан иностранным агентом.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.