Похудевшую звезду Сomedy Woman Екатерину Скулкину не узнали поклонники

Звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина поразила публику стройной фигурой.
47-летняя юмористка поделилась в Инстаграм* фото, на котором поклонники с трудом узнали Екатерину.
Юмористка похудела на 20 кг и перекрасилась в блондинку.
"Блондинки — они или крутые, или весёлые, или блондинки на всю голову", — подписала фото юмористка.
Подписчики решили, что похудевшая звезда утратила свою харизму.
"Худая не нравится вообще", — писали фолловеры под постом юмористки.
"Ваш звоночек очень важен для нас", — шутливо ответила Скулкина.
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