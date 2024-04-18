Похудевшую звезду Сomedy Woman Екатерину Скулкину не узнали поклонники

Юмористка Екатерина Скулкина похудела на 20 килограммов

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Сomedy Woman Екатерина Скулкина поразила публику стройной фигурой.

Фото: https://www.instagram.com/eskulkina by Инстаграм Екатерины Скулкиной is licensed under public domain

47-летняя юмористка поделилась в Инстаграм* фото, на котором поклонники с трудом узнали Екатерину.

Юмористка похудела на 20 кг и перекрасилась в блондинку.

"Блондинки — они или крутые, или весёлые, или блондинки на всю голову", — подписала фото юмористка.

Подписчики решили, что похудевшая звезда утратила свою харизму.

"Худая не нравится вообще", — писали фолловеры под постом юмористки. "Ваш звоночек очень важен для нас", — шутливо ответила Скулкина.

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