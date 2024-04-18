Ксения Собчак оправдалась за свои упрёки в адрес скромного Павла Дурова

Ксения Собчак объяснила свои слова про яхты и потребление

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, что имела в виду, когда посоветовала основателю Telegram Павлу Дурову пользоваться плодами своих трудов и наслаждаться роскошью.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Собчак отметила, что её пост про потребление сильно "триггернул". Она заверила, что никого не критиковала.

Журналистка рассказала, что знает разных миллионеров. Одни ни в чём себе не отказывают и покупают яхты и самолёты, другие живут относительно скромно.

Ксения не понимает, чем плохо мещанство.

"Представляем перед собой одного и того же Пашу Дурова, честно заработавшего свои деньги большим трудом. Слева он на велике, справа он на роллс-ройсе. Вопрос суперигры: какой вам больше нравится и почему именно на велике?" — задала вопрос подписчикам Собчак.

Ранее Ксения Собчак выразила удивление по поводу того, что Павел Дуров стесняется своего богатства.