Похожи на Киркорова: Анастасия Стоцкая показала своих детей

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Анастасия Стоцкая поделилась семейным счастьем: редкий снимок с детьми
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Анастасия Стоцкая, редко делящаяся фотографиями своих детей, на этот раз опубликовала снимок в социальной сети.
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Стоцкой
На фото она обнимается со своими детьми, 12-летним Александром и шестилетней Верой.
Поклонники заметили, как дети выросли, и отметили сходство сына певицы с Филиппом Киркоровым.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.