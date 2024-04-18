Похожи на Киркорова: Анастасия Стоцкая показала своих детей

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Анастасия Стоцкая поделилась семейным счастьем: редкий снимок с детьми

0:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая, редко делящаяся фотографиями своих детей, на этот раз опубликовала снимок в социальной сети.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Стоцкой

На фото она обнимается со своими детьми, 12-летним Александром и шестилетней Верой.

Поклонники заметили, как дети выросли, и отметили сходство сына певицы с Филиппом Киркоровым.