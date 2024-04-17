Чтобы вернуться на сцену в РФ, Маниже нужно выполнить определенные условия

Критик Бабичев: Маниже нужно брать пример с Моргенштерна*

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В беседе с NEWS. ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что если Манижа желает продолжать выступать в России, ей следует внести свой вклад в благотворительность или каким-то образом помочь стране.

Фото: инстаграм аккаунт Манижы

Он привёл пример рэпера Алишера Моргенштерна*, который, несмотря на статус иноагента, помогает нуждающимся в России. Бабичев предложил Маниже направить средства от своих выступлений на благотворительные цели, что, по его мнению, могло бы быть полезным.

Ранее появилась информация о намерении Следственного комитета РФ проверить Манижу по статье об оправдании терроризма из-за её постов в соцсетях.

* — признан иностранным агентом.