Чтобы вернуться на сцену в РФ, Маниже нужно выполнить определенные условия

В беседе с NEWS. ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что если Манижа желает продолжать выступать в России, ей следует внести свой вклад в благотворительность или каким-то образом помочь стране.
Он привёл пример рэпера Алишера Моргенштерна*, который, несмотря на статус иноагента, помогает нуждающимся в России. Бабичев предложил Маниже направить средства от своих выступлений на благотворительные цели, что, по его мнению, могло бы быть полезным.
Ранее появилась информация о намерении Следственного комитета РФ проверить Манижу по статье об оправдании терроризма из-за её постов в соцсетях.
* — признан иностранным агентом.