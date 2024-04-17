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Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"

Ксения Бородина: как ей помогает персонал в управлении домом и семьей

0:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала о том, как ведет управление домашним хозяйством, полагаясь на персонал.

Ксения Бородина: как ей помогает персонал в управлении домом и семьей
Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

Она поделилась, что постоянное присутствие домработниц и водителей не напрягает ее и даже позволяет наслаждаться ужином в одиночестве с детьми.

Звезда также отметила, что у нее были сложности с поиском идеальных помощников по дому, особенно таких, которые хорошо готовят и убирают. Кроме того, она подняла вопрос о зарплате домработниц, вызвав широкое обсуждение в сети.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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