Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"

Ксения Бородина: как ей помогает персонал в управлении домом и семьей

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала о том, как ведет управление домашним хозяйством, полагаясь на персонал.

Фото: инстаграм аккаунт Ксении Бородиной

Она поделилась, что постоянное присутствие домработниц и водителей не напрягает ее и даже позволяет наслаждаться ужином в одиночестве с детьми.

Звезда также отметила, что у нее были сложности с поиском идеальных помощников по дому, особенно таких, которые хорошо готовят и убирают. Кроме того, она подняла вопрос о зарплате домработниц, вызвав широкое обсуждение в сети.