Ксения Бородина о расходах на дом: "Сколько стоит содержать такой дом?"

Ксения Бородина рассказала о том, как ведет управление домашним хозяйством, полагаясь на персонал.
Она поделилась, что постоянное присутствие домработниц и водителей не напрягает ее и даже позволяет наслаждаться ужином в одиночестве с детьми.
Звезда также отметила, что у нее были сложности с поиском идеальных помощников по дому, особенно таких, которые хорошо готовят и убирают. Кроме того, она подняла вопрос о зарплате домработниц, вызвав широкое обсуждение в сети.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.