"Жив-здоров, слава Богу": Митя Фомин получил травму на отдыхе в Турции

Певец Митя Фомин в своем блоге сообщил, что травмировал ногу в Турции.
В соцсетях он поделился видеороликом, на котором врач обрабатывает ему рану. При этом музыкант не раскрывает деталей случившегося.
"Все нормально. Жив-здоров, слава богу", — рассказал Фомин.
Митя Фомин отправился в Турцию в начале апреля, откуда делился тем, что весело проводит время на водных горках.
В феврале артист рассказал, что сломал палец во время участия в шоу "Выжить в Самарканде".
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