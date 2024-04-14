"Жив-здоров, слава Богу": Митя Фомин получил травму на отдыхе в Турции

Певец Митя Фомин травмировал ногу в Турции

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин в своем блоге сообщил, что травмировал ногу в Турции.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

В соцсетях он поделился видеороликом, на котором врач обрабатывает ему рану. При этом музыкант не раскрывает деталей случившегося.

"Все нормально. Жив-здоров, слава богу", — рассказал Фомин.

Митя Фомин отправился в Турцию в начале апреля, откуда делился тем, что весело проводит время на водных горках.

В феврале артист рассказал, что сломал палец во время участия в шоу "Выжить в Самарканде".

Ранее Ксения Бородина негативно высказалась о Веронике Степановой.