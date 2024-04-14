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Ксения Бородина оскорбила психолога Веронику Степанову

Телеведущая Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову клоуном

0:47
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не собирается приглашать в свое новое YouTube-шоу "Открытый прием" психолога Веронику Степанову.

Телеведущая Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову клоуном
Фото: youtube.com by канал Ксения Бородина is licensed under public domain

В рамках проекта Бородина вместе с приглашенным гостем разбирает разные психологические ситуации. Так, одним из экспертов стала психолог Лина Дианова. На этом фоне поклонники звезды попросила позвать Веронику Степанову, которая знаменита своими резкими и критическими замечаниями.

"Она не психолог, она клоун. Артистам цирка — цирк, профессиональным психологам всегда добро пожаловать", — возмутилась Бородина.

При этом Степанова призвала ее не обижаться, а прийти к ней на консультацию.

Ранее Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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