Отец мужа Елены Блиновской высказался об отправке сына на СВО: это оформляется документами

Свёкр автора марафона желаний Елены Блиновской объяснил, действительно ли его сын уходит служить в зону проведения спецоперации на Украине.
Отец мужа Блиновской заверил, что ему неизвестно о планах сына отравиться на СВО.
Владимир Блиновский признался, что не знает, почему СМИ стали распространять данную информацию.
"Если он уйдёт куда-то, это же оформляется соответствующими документами", — цитирует слова Блиновского-старшего "Известия".
Мужчина рассказал, что на СВО направляется в ближайшее время муж его дочери.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.