Отец мужа Елены Блиновской высказался об отправке сына на СВО: это оформляется документами

Отец мужа Елены Блиновской отреагировал на новость об отправке сына на СВО

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свёкр автора марафона желаний Елены Блиновской объяснил, действительно ли его сын уходит служить в зону проведения спецоперации на Украине.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Отец мужа Блиновской заверил, что ему неизвестно о планах сына отравиться на СВО.

Владимир Блиновский признался, что не знает, почему СМИ стали распространять данную информацию.

"Если он уйдёт куда-то, это же оформляется соответствующими документами", — цитирует слова Блиновского-старшего "Известия".

Мужчина рассказал, что на СВО направляется в ближайшее время муж его дочери.