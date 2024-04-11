Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго

Оперная дива Анна Нетребко показала фото из Неаполя: постройнела, похорошела

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировой оперы Анна Нетребко поделилась фото из Италии с наследником.

Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public domain

52-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Инстаграм* снимок с сыном Тьяго на берегу моря в солнечной Италии.

"Просто шлём привет из Неаполя!" — написала Анна под снимком.

Подписчики отметили, что Анна находится в хорошей физической форме.

"Похудела, похорошела, но как будто грусть?" — поинтересовались поклонники. "Я вчера отпела очень серьёзный и эмоциональный спектакль — это естественно, что сегодня огня в глазах нету", — объяснила оперная дива.

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