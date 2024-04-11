Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго

Звезда мировой оперы Анна Нетребко поделилась фото из Италии с наследником.
52-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в Инстаграм* снимок с сыном Тьяго на берегу моря в солнечной Италии.
"Просто шлём привет из Неаполя!" — написала Анна под снимком.
Подписчики отметили, что Анна находится в хорошей физической форме.
"Похудела, похорошела, но как будто грусть?" — поинтересовались поклонники.
"Я вчера отпела очень серьёзный и эмоциональный спектакль — это естественно, что сегодня огня в глазах нету", — объяснила оперная дива.
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