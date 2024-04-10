Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Сергей Дворцов считает, что телеведущий Иван Ургант скоро появится на телевидении, так как за него попросил его знаменитый отец, актер Андрей Ургант.

Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain

Скорее всего, Ургант-младший даже сможет вновь вести свое популярное вечернее шоу на Первом канале.

"Да, Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием "Вечерний Ургант" и будет его вести. Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына, и был услышан", — рассказал Дворцов в беседе с NEWS.RU.

Однако шоумен находит такое решение неверным, так как Иван не изменил своего отношения к СВО и ни разу не высказался в поддержку российских военнослужащих. Хотя, стоит напомнить, что именно в России ему удалось обрести популярность.

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