Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Шоумен Сергей Дворцов считает, что телеведущий Иван Ургант скоро появится на телевидении, так как за него попросил его знаменитый отец, актер Андрей Ургант.
Скорее всего, Ургант-младший даже сможет вновь вести свое популярное вечернее шоу на Первом канале.
"Да, Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием "Вечерний Ургант" и будет его вести. Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына, и был услышан", — рассказал Дворцов в беседе с NEWS.RU.
Однако шоумен находит такое решение неверным, так как Иван не изменил своего отношения к СВО и ни разу не высказался в поддержку российских военнослужащих. Хотя, стоит напомнить, что именно в России ему удалось обрести популярность.
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