"Миллионы долларов": стали известны подробности про недвижимость Агутина и Варум в США

Стоимость квартиры Анжелики Варум с Лос-Анджелесе достигла 190 млн рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анжелика Варум проживает в апартаментах в Лос-Анджелесе, стоимость которых достигает 2,119 млн долларов (порядка 196 млн рублей). Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Сообщается, что недвижимость зарегистрирована на супруга знаменитости, композитора и певца Леонида Агутина. Квартира, находящаяся в Голливуде, была приобретена супругами в 2013 году.

Жилой комплекс, в котором куплены апартаменты, находится на берегу Тихого океана. Из окна можно увидеть океан, а жильцам доступен бассейн на территории. Последние полгода Варум живет именно там.

Как пишут журналисты, супруги после теракта в "Крокус Сити Холле" перенесли концерты своего гастрольного тура. Но известно, что свои выступления они запланировали из-за денежного вопроса — им необходимо содержать заграничную недвижимость.

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