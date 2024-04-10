Певица Светлана Лобода показала подросшую дочку Евангелину: "Мудрая, красивая, ранимая"

Певица Светлана Лобода обратилась к дочери в честь дня рождения девочки.

Светлана Лобода разместила в Инстаграм* серию снимков с 13-летней дочерью Евангелиной, отцом которой является хореограф Андрей Царь.

"Я так горжусь тобой и так люблю тебя, моя добрая, мудрая, красивая, ранимая, умная девочка! Пусть твоя дорога будет лёгкой и очень интересной! Я всегда буду рядом и всегда и во всем поддержу тебя", — написала певица в своём микроблоге.