Певица Светлана Лобода показала подросшую дочку Евангелину: "Мудрая, красивая, ранимая"

Певица Светлана Лобода обратилась к дочери в честь дня рождения девочки.
Светлана Лобода разместила в Инстаграм* серию снимков с 13-летней дочерью Евангелиной, отцом которой является хореограф Андрей Царь.
"Я так горжусь тобой и так люблю тебя, моя добрая, мудрая, красивая, ранимая, умная девочка! Пусть твоя дорога будет лёгкой и очень интересной! Я всегда буду рядом и всегда и во всем поддержу тебя", — написала певица в своём микроблоге.
Светлана также воспитывает 6-летнюю дочку Тильду, личность отца которой она предпочтитает скрывать.
Ранее вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевского показала сына Филиппа в честь 4-летия мальчика.
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