Участник проекта "Голос" отправил жене последнее сообщение перед трагедией

Евгений Кунгуров, известный оперный певец и участник проекта "Голос", совершил самоубийство в своей квартире в Пресненском районе Москвы. Его супруга обратилась в службу спасения после получения текстового сообщения от мужа, в котором он угрожал покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По прибытии сотрудников службы спасении, тело артиста было обнаружено у его дома. У Кунгурова были проблемы с психикой, он наблюдался у психиатра в частной клинике. Евгений Кунгуров был заслуженным артистом России и отцом двух маленьких детей.
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