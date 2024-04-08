Участник проекта "Голос" отправил жене последнее сообщение перед трагедией

SHOT: оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Кунгуров, известный оперный певец и участник проекта "Голос", совершил самоубийство в своей квартире в Пресненском районе Москвы. Его супруга обратилась в службу спасения после получения текстового сообщения от мужа, в котором он угрожал покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: National Archives and Records Administration by Mmxx is licensed under public domain

По прибытии сотрудников службы спасении, тело артиста было обнаружено у его дома. У Кунгурова были проблемы с психикой, он наблюдался у психиатра в частной клинике. Евгений Кунгуров был заслуженным артистом России и отцом двух маленьких детей.