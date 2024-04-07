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"Они вообще там ничего не решают!": Ирина Салтыкова раскрыла правду о конфликте с Лерой Кудрявцевой и Стасом Пьехой

Ирина Салтыкова заявила, что исключила из жизни Леру Кудрявцеву после конфликта

1:06
Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова вспомнила о неприятном инциденте, произошедшем два года назад на съемках телешоу "Суперстар!" на НТВ.

Ирина Салтыкова заявила, что исключила из жизни Леру Кудрявцеву после конфликта
Фото: thebestphotos.ru by Mikhail Popov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе выступления она представила песню "Белая ночь" бывшего супруга, но получила негативные оценки и комментарии от членов жюри, включая телеведущую Леру Кудрявцеву и певца Стаса Пьеху. Эти оценки и комментарии оказались для Салтыковой неприятными и обидными, что привело к ее решению покинуть проект.

"Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе", — передает слова Ирины StarHit.

Через два года после этого инцидента, на шоу "Посиделки на Дорожном радио", Ирина решила вернуться к этому конфликту. Она отметила, что поведение Леры и Стаса в тот момент ее поразило, и выразила свое недовольство их хамским отношением. Салтыкова заявила, что, хотя не испытывает злости или обиды, она больше не поддерживает отношений с этими коллегами и решила исключить их из своей жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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