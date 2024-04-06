Максим Фадеев высказался об убийстве экс-министром жены в Казахстане: "Уходите немедленно и навсегда"

Продюсер Максим Фадеев высказался о проблеме домашнего насилия

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал громкую истрорию о том, что бывший министр Казахстана до смерти избил свою жену.

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Шоумен назвал историю убийства женщины в Казахстане собственным мужем чудовищной. На него произвели впечатление кадры с судебного заседания.

"Спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва "виновата сама", вызвало у меня шок. И я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано", — написал Фадеев в социальных сетях.

Продюсер порекомендовал женщинам, находящимся под гнётом домашнего насилия, уходить от мужчин, если они хотя бы раз их ударили. В противном случае, по словам Фадеева, это будет повторяться вновь и вновь.

Удерживать женщину в такой ситуации, по словам продюсера, не должны ни любовь, ни общие дети, ни другие причины. В заблуждение не должно вводить "раскаяние" мужчины, поднявшего на женщину руку.

"Уходите немедленно и навсегда. Иначе психика ребёнка будет изувечена, и он будет полностью копировать поведение одного или второго родителя", — дал совет женщинам продюсер.