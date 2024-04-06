Стало известно, кого выгнала Полина Гагрина в "Нокаутах" двенадцатого сезона шоу "Голос"

Полина Гагарина выгнала из шоу "Голос" солистку группы "Город 312" Макарову

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наставница шоу "Голос" Полина Гагарина из трех участников своей команды сделала выбор в пользу Богдана Шувалова, которого уже считают негласным победителем проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Две другие подопечные певицы — Инна Евтушенко и Диана Макарова — были вынуждены покинуть передачу. Любопытно, что у других наставников была возможность спасти хотя бы одну исполнительницу, но этой возможностью никто не воспользовался.

Диана Макарова прославилась благодаря участию в телепроекте, ее позвали стать солисткой группы "Город 312". Так, этап "Нокауты" она уже отработала в качестве участницы музыкального коллектива.

Известно, что Макарова уже начала выступать с известной группой, а бывшая солистка ей активно помогает.

Ранее Александр Круг восхитил зрителей в дуэте со Стасом Пьехой на "Новой Фабрике звезд".