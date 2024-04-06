Стало известно, кого выгнала Полина Гагрина в "Нокаутах" двенадцатого сезона шоу "Голос"

Наставница шоу "Голос" Полина Гагарина из трех участников своей команды сделала выбор в пользу Богдана Шувалова, которого уже считают негласным победителем проекта.
Две другие подопечные певицы — Инна Евтушенко и Диана Макарова — были вынуждены покинуть передачу. Любопытно, что у других наставников была возможность спасти хотя бы одну исполнительницу, но этой возможностью никто не воспользовался.
Диана Макарова прославилась благодаря участию в телепроекте, ее позвали стать солисткой группы "Город 312". Так, этап "Нокауты" она уже отработала в качестве участницы музыкального коллектива.
Известно, что Макарова уже начала выступать с известной группой, а бывшая солистка ей активно помогает.
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