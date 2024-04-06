Кудрявцева с травмированным коленом показала, как восстанавливается после страшной операции

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале показала видео, как проходит ее реабилитация после операции на ноге в спортивном зале.
Ведущая "Секрета на миллион" пожелала подписчикам доброй субботы и написала, что в настоящее время процесс восстановления после перелома проходит в зале с инструктором. Судя по всему, тренер заново учит артистку сгибать колено и переносить вес тела на больную ногу.
Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги во время репетиции номера к шоу "Звезды". Диагноз врачей был неутешающий, поэтому ей понадобилась операция. Известно, что ей потребуется длительная реабилитация.
Однако телеведущая уже вернулась к работе — на съемки она приходит либо с костылями, либо с тростью.
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