Кудрявцева с травмированным коленом показала, как восстанавливается после страшной операции

Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортивном зале

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале показала видео, как проходит ее реабилитация после операции на ноге в спортивном зале.

Фото: youtube.com by канал Начало is licensed under public domain

Ведущая "Секрета на миллион" пожелала подписчикам доброй субботы и написала, что в настоящее время процесс восстановления после перелома проходит в зале с инструктором. Судя по всему, тренер заново учит артистку сгибать колено и переносить вес тела на больную ногу.

Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги во время репетиции номера к шоу "Звезды". Диагноз врачей был неутешающий, поэтому ей понадобилась операция. Известно, что ей потребуется длительная реабилитация.

Однако телеведущая уже вернулась к работе — на съемки она приходит либо с костылями, либо с тростью.

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