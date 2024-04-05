Стилист Сергей Зверев назвал самую модную вещь 2024 года

Стилист Сергей Зверев назвал необычный предмет женского гардероба, который обязана иметь у себя каждая модница в 2024 году.
Сергей Зверев неохотно рассекретил вещь, которая будет на пике моды весной и летом этого года.
"Я сейчас скажу и все наденут. Такие высокие трусы, бабушкины фасоны, очень высокие. Они сейчас и с оверсайз пиджаками и большими блузками и с чем угодно. Они вместо юбки и вместо брюк", — заявил эксперт моды.
Ранее историк моды Александр Васильев показал десерт, от которого можно похудеть.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.