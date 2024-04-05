Стилист Сергей Зверев назвал самую модную вещь 2024 года

Сергей Зверев объяснил, какую вещь нужно купить всем модницам в 2024 году

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев назвал необычный предмет женского гардероба, который обязана иметь у себя каждая модница в 2024 году.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Сергей Зверев неохотно рассекретил вещь, которая будет на пике моды весной и летом этого года.

"Я сейчас скажу и все наденут. Такие высокие трусы, бабушкины фасоны, очень высокие. Они сейчас и с оверсайз пиджаками и большими блузками и с чем угодно. Они вместо юбки и вместо брюк", — заявил эксперт моды.

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