Историк моды Александр Васильев рассказал о десерте для снижения веса

Историк моды Александр Васильев показал десерт, от которого можно похудеть

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Историк моды Александр Васильев продемнтсрировал десерт, который способствует борьбе с лишними килограммами.

Фото: Инастрам Васильева

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" показал волшебный десерт для похудения.

"У меня в руках шоколадный фондан. От него очень сильно худеешь. Причём худеешь специфически, сначала немного набираешь, а потом потихонечку всё уходит и умираешь абсолютно худым и тщедушным", — сказал историк моды в Инстаграм*.

Васильев признался, что много лет борется "с пузиком", а теперь ему открылся секрет похудения.

Шоколадный фондан — популярный французский кекс из шоколадного бисквитного теста. У него твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.

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