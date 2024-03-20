Историк моды Александр Васильев рассказал о десерте для снижения веса

Историк моды Александр Васильев продемнтсрировал десерт, который способствует борьбе с лишними килограммами.
Экс-ведущий шоу "Модный приговор" показал волшебный десерт для похудения.
"У меня в руках шоколадный фондан. От него очень сильно худеешь. Причём худеешь специфически, сначала немного набираешь, а потом потихонечку всё уходит и умираешь абсолютно худым и тщедушным", — сказал историк моды в Инстаграм*.
Васильев признался, что много лет борется "с пузиком", а теперь ему открылся секрет похудения.
Шоколадный фондан — популярный французский кекс из шоколадного бисквитного теста. У него твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.
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Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.