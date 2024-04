Стало известно, почему Кейт Миддлтон записала видео, в котором призналась в лечении рака

Принцесса Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать публично о своем состоянии здоровья и диагностированном раке из-за утечки данных. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain