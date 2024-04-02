Стало известно, почему Кейт Миддлтон записала видео, в котором призналась в лечении рака

Кейт Миддлтон была вынуждена сообщить о раке из-за утечки данных

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Принцесса Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать публично о своем состоянии здоровья и диагностированном раке из-за утечки данных. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Как сообщил инсайдер, кто-то связался с представителями Кенсингтонского дворца и сообщил, что знает о диагнозе принцессы. По это причине Кейт Миддлтон в экстренном режиме записала видеообращение ко всем жителям Британии и поклонникам из других стран.

22 марта супруга принца Уильяма выступила с обращением, в котором призналась, что после операции на брюшной полости ей диагностировали рак. В настоящее время она проходит профилактическую химиотерапию.

Известно, что король Карл III, у которого также обнаружили рак после операции, выразил свою гордость за принцессу.

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