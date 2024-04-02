Стало известно, что Валерия хотела уйти со сцены

Иосиф Пригожин признался в желании Валерии уйти с эстрады

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА Новости признался, что из-за различных модных тенденций в современном шоу-бизнесе его супруга, известная певица Валерия хотела покинуть эстраду.

Фото: youtube.com by канал НЕ ПРУСТ is licensed under public domain

Мужчина рассказал, что сейчас в медиапространстве появилась какая-то загадочная молодежь, которая не имеет ничего общего с музыкальной профессией.

"Была ситуация, когда Валерия решила уходить со сцены. Говорит: "Йося, мне не по пути с этими людьми"", — рассказал Пригожин.

Как итог, ее остановило то, что пространство расчистилось после бегства некоторых представителей индустрии и выстроилась здоровая конкуренция.

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