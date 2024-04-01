Максим Галкин* сообщил об участи своего огорода в деревне Грязь в Подмосковье

Шоумен Максим Галкин* сравнил свой приусадебный участок в Подмосковье в деревне Грязь и сад у дома в Израиле.
Максим Галкин* записал видео в своём "райском саду" в Израиле. Шоумен сообщил о богатом урожае цитрусовых культур.
"Сбор урожая, у нас поспели цитрусовые. Смотрите, какие апельсины. У меня изменился репертуар сбора на приусадебном участке. Раньше что там было - помидоры, огурцы, лук, всё остальное. Всё растёт, кстати, в Подмосковье, есть кому это съесть. Сейчас у нас репертуар: авокадо, маракуйя, лимоны и апельсины", — сказал супруг Аллы Пугачёвой.
Юморист забралася на лестницу и пожалел о том, что Инстаграм** не передаёт аромата апельсинов.
Галкин высказал опасения по поводу возможного получения травм во время сбора урожая.
"Собирал апельсины и упал с лестницы", — озвучил шоумен негативный сценарий своих садовых работ.
Он объяснил, что травмы получать ему нельзя, потому что его ждут зрители на новом концерте.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.