Максим Галкин* сообщил об участи своего огорода в деревне Грязь в Подмосковье

Галкин* похвастался урожаем в своём "райском саду" в Израиле: "Собирал апельсины и упал с лестницы"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* сравнил свой приусадебный участок в Подмосковье в деревне Грязь и сад у дома в Израиле.

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Максим Галкин* записал видео в своём "райском саду" в Израиле. Шоумен сообщил о богатом урожае цитрусовых культур.

"Сбор урожая, у нас поспели цитрусовые. Смотрите, какие апельсины. У меня изменился репертуар сбора на приусадебном участке. Раньше что там было - помидоры, огурцы, лук, всё остальное. Всё растёт, кстати, в Подмосковье, есть кому это съесть. Сейчас у нас репертуар: авокадо, маракуйя, лимоны и апельсины", — сказал супруг Аллы Пугачёвой.

Юморист забралася на лестницу и пожалел о том, что Инстаграм** не передаёт аромата апельсинов.

Галкин высказал опасения по поводу возможного получения травм во время сбора урожая.

"Собирал апельсины и упал с лестницы", — озвучил шоумен негативный сценарий своих садовых работ.

Он объяснил, что травмы получать ему нельзя, потому что его ждут зрители на новом концерте.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской