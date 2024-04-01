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"Грустно смотреть": Прилепин выразил соболезнования сбежавшей из России Чулпан Хаматовой

Захару Прилепину грустно смотреть на уехавшую из России Чулпан Хаматову

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Шоу-бизнес

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в своем блоге отреагировал на интервью уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой журналистке Елизавете Осетинской* (признана в РФ иноагентом).

Захару Прилепину грустно смотреть на уехавшую из России Чулпан Хаматову
Фото: youtube.com by канал SPEKTR PRESS is licensed under public domain

Он написал о том, что артистка дала интервью о русских в эмиграции и заявила, что ей якобы грустно смотреть на коллег, оставшихся на родной земле.

"Всем грустно. Хаматовой — смотреть на коллег. Коллегам — смотреть на Хаматову. Ну, вот так. Ничего. Это не самая большая грусть на свете", — написал Прилепин.

Чулпан Хаматова в опубликованной беседе призналась, что была готова в Европе работать хоть таксистом, хоть курьером, так как ей было необходимо прокормить детей.

Ранее Ксения Бородина рассказала о капризных участниках шоу "Последний герой".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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