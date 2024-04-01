Бородина рассказала правду про неприятный характер Анны Седоковой

Ксения Бородина назвала Анну Седокову и Александра Пташенчука капризными

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в YouTube-программе "Дерзкая готовка" рассказала, что на проекте "Последний герой" певица Анна Седокова и юморист Александр Пташенчук вели себя капризно.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

Она пояснила, что у нее самой и ее команды были подписаны жесткие договоры о том, что нельзя помогать участникам реалити-проекта.

"Я просто с ними разговариваю, говорю, ребят, я понимаю, что вы все звезды, вы привыкли к гримеркам. Тем не менее нужно отдать должное, вы приехали сюда сами для того, чтобы здесь побеждать. Что Птаха, что Анечка вели себя там слишком капризно", — делится звезда.

Анна Седокова не так давно раскритиковала ведущую "Последнего героя" Бородину за то, что она всегда была в гриме, а участники могли по несколько недель не мыться.

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