Бородина рассказала правду про неприятный характер Анны Седоковой

Телеведущая Ксения Бородина в YouTube-программе "Дерзкая готовка" рассказала, что на проекте "Последний герой" певица Анна Седокова и юморист Александр Пташенчук вели себя капризно.
Она пояснила, что у нее самой и ее команды были подписаны жесткие договоры о том, что нельзя помогать участникам реалити-проекта.
"Я просто с ними разговариваю, говорю, ребят, я понимаю, что вы все звезды, вы привыкли к гримеркам. Тем не менее нужно отдать должное, вы приехали сюда сами для того, чтобы здесь побеждать. Что Птаха, что Анечка вели себя там слишком капризно", — делится звезда.
Анна Седокова не так давно раскритиковала ведущую "Последнего героя" Бородину за то, что она всегда была в гриме, а участники могли по несколько недель не мыться.
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