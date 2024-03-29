Дмитрий Песков высказался о возможном признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о признании Пугачёвой иноагентом

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о подготовке к признанию иноагентом Аллы Пугачёвой.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Дмитрий Песков объяснил журналистам, что не слышал официальных заявлений о рассмотрении обращения по признанию народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иностранным агентом.

Ранее депутат Виталий Бородин выступил с инициативой включить Аллу Пугачёву в реестр иностранных агентов.

Жураналистка Божена Рынска объяснила, боится ли Алла Пугачёва внесения её Минюстом РФ в реестр иноагентов.