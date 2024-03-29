Дмитрий Песков высказался о возможном признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о подготовке к признанию иноагентом Аллы Пугачёвой.
Дмитрий Песков объяснил журналистам, что не слышал официальных заявлений о рассмотрении обращения по признанию народной артистки СССР Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
Ранее депутат Виталий Бородин выступил с инициативой включить Аллу Пугачёву в реестр иностранных агентов.
Жураналистка Божена Рынска объяснила, боится ли Алла Пугачёва внесения её Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".