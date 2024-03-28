Освобождённый от статуса иноагента блогер Соболев объяснил мотивы поведения Максима Галкина*

Блогер Соболев объяснил, какими мотивами руководствуется Максим Галкин*

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Николай Соболев, которого убрали из реестра иностранных агентов по решению Минюста РФ, объяснил, как мыслит Максим Галкин*.

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Соболев считает, что высказывания Максима Галкина* связаны с его эмоциями, так как юморист, по мнению блогера, переносит индивидуальную мораль на действия государства в динамике его исторического развития.

"Он это вопринимает просто — эти напали на этих. Эти плохие, те хорошие. Поводов не было. В наш век, век превознесения эмоций люди особенно либеральной направленности любят утрировать всё. Всё диктатура, любой административный арест — репрессия", — сказал Соболев в интервью блогеру Лилии Абрамовой, известной под всевдонимом Татарка.

Ранее Соболев сравнил Максима Галкина* с Евгением Петросяном.

*призан Минюстом РФ иностранным агентом