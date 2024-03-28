Освобождённый от статуса иноагента блогер Соболев объяснил мотивы поведения Максима Галкина*

Блогер Николай Соболев, которого убрали из реестра иностранных агентов по решению Минюста РФ, объяснил, как мыслит Максим Галкин*.
Соболев считает, что высказывания Максима Галкина* связаны с его эмоциями, так как юморист, по мнению блогера, переносит индивидуальную мораль на действия государства в динамике его исторического развития.
"Он это вопринимает просто — эти напали на этих. Эти плохие, те хорошие. Поводов не было. В наш век, век превознесения эмоций люди особенно либеральной направленности любят утрировать всё. Всё диктатура, любой административный арест — репрессия", — сказал Соболев в интервью блогеру Лилии Абрамовой, известной под всевдонимом Татарка.
Ранее Соболев сравнил Максима Галкина* с Евгением Петросяном.
*призан Минюстом РФ иностранным агентом
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".