Исключённый из списка иноагетов блогер Соболев похвалил шутку Галкина* о Скабеевой: "Очень остроумно"

Блогер Николай Соболев сравнил Галкина* с Петросяном

Блогер Николай Соболев, с которого сняли статус иноагента, высказал своё мнение по поводу позиции Максима Галкина*.

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Блогер Лилия Абрамова, известная под всевдонимом Татарка, взяла интервью у блогера Николая Соболева, которому удалось убрать свою фамилию из реестра иностранных агентов с помощью обращения к Минюсту РФ.

Соболев объяснил, что не придерживается позиции "оголтелых ура-патриотов", которые нападают на артистов с позицией, которая отличается от государственной.

При этом блогер отметил, что ему не близко творчество Максим Галкина*. Юмориста он ставит в один ряд с Евгением Петросяном и шоу "Кривое зеркало".

При этом он назвал шутку Галкина о голове телеведущей Ольги Скабеевой "очень остроумной".

Соболев считает, что Минюст РФ не захочет исключать супруга Аллы Пугачёвой из списка иноагентов, потому что он на своих концертах поддерживает Украину.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом