Исключённый из списка иноагетов блогер Соболев похвалил шутку Галкина* о Скабеевой: "Очень остроумно"

Блогер Николай Соболев, с которого сняли статус иноагента, высказал своё мнение по поводу позиции Максима Галкина*.
Блогер Лилия Абрамова, известная под всевдонимом Татарка, взяла интервью у блогера Николая Соболева, которому удалось убрать свою фамилию из реестра иностранных агентов с помощью обращения к Минюсту РФ.
Соболев объяснил, что не придерживается позиции "оголтелых ура-патриотов", которые нападают на артистов с позицией, которая отличается от государственной.
При этом блогер отметил, что ему не близко творчество Максим Галкина*. Юмориста он ставит в один ряд с Евгением Петросяном и шоу "Кривое зеркало".
При этом он назвал шутку Галкина о голове телеведущей Ольги Скабеевой "очень остроумной".
Соболев считает, что Минюст РФ не захочет исключать супруга Аллы Пугачёвой из списка иноагентов, потому что он на своих концертах поддерживает Украину.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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