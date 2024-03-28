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Исключённый из списка иноагетов блогер Соболев похвалил шутку Галкина* о Скабеевой: "Очень остроумно"

Блогер Николай Соболев сравнил Галкина* с Петросяном

Шоу-бизнес

Блогер Николай Соболев, с которого сняли статус иноагента, высказал  своё мнение по поводу позиции Максима Галкина*.

Блогер Николай Соболев сравнил Галкина* с Петросяном
Фото: Инстаграм Максима Галкина

Блогер Лилия Абрамова, известная под всевдонимом Татарка, взяла интервью у блогера Николая Соболева, которому удалось убрать свою фамилию из реестра иностранных агентов с помощью обращения к Минюсту РФ.

Соболев объяснил, что не придерживается позиции "оголтелых ура-патриотов", которые нападают на артистов с позицией, которая отличается от государственной.

При этом блогер отметил, что ему не близко творчество Максим Галкина*. Юмориста он ставит в один ряд с Евгением Петросяном и шоу "Кривое зеркало".

При этом он назвал шутку Галкина о голове телеведущей Ольги Скабеевой "очень остроумной".

Соболев считает, что Минюст РФ не захочет исключать супруга Аллы Пугачёвой из списка иноагентов, потому что он на своих концертах поддерживает Украину.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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