Блогер Николай Соболев избавился от статуса иноагента по решению Минюста РФ

Блогера Николая Соболева вычеркнули из списка иноагентов Минюста РФ

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Минюст РФ обосновал исключение из реестра иностранных агентов блогера Николая Соболева.

Фото: ВК-аккаунт Соболева

Блогер Николай Соболев избавился от статуса иноагента Минюста.

Пояснение ведомства гласит, что решение принято "в связи с утратой им признаков иноагента". Соболев прекратил работу своего YouTube-канала после принятия я закона о запрете на рекламу у иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что в реестр иностранынх агентов попал 24-летний актёр Семён Трескунов*.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом