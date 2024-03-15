Блогер Николай Соболев избавился от статуса иноагента по решению Минюста РФ

Минюст РФ обосновал исключение из реестра иностранных агентов блогера Николая Соболева.
Блогер Николай Соболев избавился от статуса иноагента Минюста.
Пояснение ведомства гласит, что решение принято "в связи с утратой им признаков иноагента". Соболев прекратил работу своего YouTube-канала после принятия я закона о запрете на рекламу у иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что в реестр иностранынх агентов попал 24-летний актёр Семён Трескунов*.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Удобрение этим средством укрепит рассаду.